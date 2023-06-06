شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: جماعة الإخوان الإرهابية توقفت عن الهجوم على الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تظن أن رفض الحوار الوطني لإشراكهم فيه مناورة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية توقفت عن الهجوم على الحوار الوطني بعد بدايته لثبوت مصداقيته وجديته.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز": "الإخوان تعاني من انهيار تنظيمي ضخم بعد ثورة 30 يونيو، وتعيش محنة وقطيعة مع الشعب المصري، وتحولت إلى جماعات وفرق بسبب الخلافات الداخلية، والتنظيم الإخواني انشق لأول مرة فى تاريخه، والجماعة تعاني بشكل كبير من الرفض الشعبي".

وتابع ضياء رشوان: "جماعة الإخوان حاولت بكل السبل المشاركة فى الحوار الوطني، وحاولت الهجوم عليه بشكل عنيف قبل بدايته"، مشددًا على أنه لا يوجد الآن صدى للفكر الإخواني فى العالم العربي بفضل ثورة 30 يونيو.