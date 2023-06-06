رسميا.. إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعادت إيران، اليوم الثلاثاء، فتح سفارتها بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد نحو 3 أشهر من اتفاق ثنائي على استئناف العلاقات.

وذكر موقع "العين" الإخباري، أن طهران أوفدت نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار.

كما حضر المراسم من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي في الرياض قوله إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".

وأكد ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أنه "سيُعاد الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وفي العاشر من مارس الماضي، توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عاما.

وفي عام 2016، قطعت طهران والرياض علاقاتهما بعد هجوم متظاهرين بإيران على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، ستعود البعثة الدبلوماسية الإيرانية إلى الرياض بقيادة علي رضا عنايتي الذي شغل سابقا منصب سفير إيران في الكويت ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية.

وتستأنف البعثة عملها في مقرها القديم في الحي الدبلوماسي بالرياض، قرب السفارة السورية التي من المقرر إعادة فتحها قريبا مع إعلان الرياض ودمشق الشهر الماضي عودة بعثاتهما الدبلوماسية للعمل.