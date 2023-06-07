شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. إعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعادت إيران، الثلاثاء، فتح سفارتها بالعاصمة السعودية الرياض في خطوة تأتي بعد نحو 3 أشهر من اتفاق ثنائي على استئناف العلاقات.

وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار. كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

وفي تصريح سابق، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي في الرياض قوله إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15،00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".

وفي طهران، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أنه "سيُعاد الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي ».

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عاما.

وقطعت طهران والرياض علاقاتهما عام 2016 بعد هجوم متظاهرين بإيران على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وتعود البعثة الدبلوماسية الإيرانية إلى الرياض بقيادة علي رضا عنايتي الذي شغل سابقا منصب سفير إيران في الكويت ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية، حسب وسائل إعلام إيرانية.

وتستأنف البعثة عملها في مقرها القديم في الحي الدبلوماسي بالرياض، قرب السفارة السورية التي من المقرر إعادة فتحها قريبا مع إعلان الرياض ودمشق الشهر الماضي عودة بعثاتهما الدبلوماسية للعمل.