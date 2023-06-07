شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 56 مسرحًا و256 منشأة شبابية بخطة التنمية 23/24.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 الاهتمام ببناء الإنسان، ولعل أبرز محاور البناء المتعلقة بالثقافة والتوعية خاصة الأجيال الجديدة، ومن ثم هناك اهتمام كبير بالجانب التوعوى من خلال الاهتمام بالمساح وقصور الثقافة والمنشآت الشبابية والرياضية ورعاية كبار السن.

ووفقا للخطة سيتم:

1. تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيريّة.

2. استكمال إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابيّة ورياضيّة.

3. استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في الـمُحافظات.

4. تطوير ثلاثة مراكز استضافة وتطوير (17) مركزًا لخدمة الـمرأة العاملة.

5. إنشاء ثمانية بيوت ثقافة للطفل، والتوسّع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال.

6. تطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن.

7. استكمال إنشاء أربعة أندية رياضيّة لذوي الهمم.

8. وتطوير أربعة مراكز تأهيل مِهَني.

الجدير بالذكر، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 وجهت العناية بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدامة، وذلك على الرغم من تركيز الخطة على الإصلاحات الهيكليّة في القطاعات الإنتاجيّة والقطاعات الخدمية الـمُرتبطة بها في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ووجهت خطة التنمة للعام المالى الجديد العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية.