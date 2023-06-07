انت الان تتابع خبر عالمياً.. أسعار المعدن الأصفر تواصل الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في السوق الفورية عند 1963.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.27 بتوقيت غرينتش بينما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أداء فاترا لتبلغ 1980.20 دولارا. وتراجع مؤشر الدولار قليلا مما يجعل الذهب أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.6131 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1034.55 دولارا وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1419.07 دولارا.

