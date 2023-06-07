شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة بالحوار الوطنى": توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع على أجندة المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن انعقاد لجنة الزراعة الاسبوع المقبل، سيكون على أجندتها لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج، وأوجه دعم الزراعة وما يتعلق بالائتمان والديون، موضحا أن اللجنة ستبحث دور البنك الزراعي في توفير سياسات مالية داعمة للقطاع والنهوض به.

وأضاف أن اللجنة تسعى للخروج بتوصيات تسهم في النهوض بالقطاع والارتقاء بالفلاح والمنظومة الزراعية، موضحا أنها ستعمل من خلال 3 محاور سيتم مناقشتها على عدة جلسات، توفير مستلزمات الإنتاج، دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، على أن تبحث في جلسة لاحقة صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

وأكد أن هناك اهتمام وحرص للنهوض بهذا القطاع التنموي، موضحا أنه يمثل أحد الملفات الهامة التى تلقى اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيكلل الحوار الوطني ذلك الاهتمام بمزيد من الأطروحات التي تدعم المنظومة.

وأشار إلى أن اللجنة ستدرس آثار التغيرات المناخية على الزراعة والفلاح، والبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذه التغيرات، خاصة وأن القارة الأفريقية من أكبر ضحايا التغيرات المناخية، والزراعة على رأس القطاعات الأكثر تأثرأ، مؤكدا أن انطلاق جلسات الحوار الوطني مثلت مرحلة مهمة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على تقبل الرأي والرأي الآخر، مع وجود رغبة من الجميع على إنجاح هذا الحوار للوصول لصياغة بشأن أولويات العمل الوطني للفترة القادمة.

وشدد أن اللجنة تلقت عدد كبير من المقترحات من أحزاب وشخصيات عامة وأكاديميين ومن شباب ومنظمات مجتمع مدني، مشددا أنه لا يوجد خطوط حمراء في تناول أي موضوع خاص بالزراعة والأمن الغذائي، قائلا " نحن على استعداد تام لمناقشة وبحث كافة القضايا والمقترحات لتساهم في النهوض بقطاع الزراعة وتدعم الأمن الغذائي والفلاح المصري في المرحلة القادمة".