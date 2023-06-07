شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كييف تتهم موسكو بتدمير سد نوفا كاخوفكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، "إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية".

وأضافت القيادة "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

وتقوم أوكرانيا بإجلاء سكان من هذه المنطقة وتقول إن 16 ألف شخص في "منطقة حرجة" بعد تدمير جزء من سد كاخوفكا.

وقال مسؤول أوكراني الثلاثاء إن فيضانات غمرت عدة قرى "كليا أو جزئيا" عقب الانفجارات التي دمرت قسما من سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وقد بدأت عمليات إجلاء.

ومن جهتها قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته" إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة".

وأوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤول مدعوم من موسكو بمنطقة زابوريجيا قوله إنه لا يوجد "خطر كبير" حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا.