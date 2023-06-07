شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيف بن زايد يشيد بمنظومة العمل في مركز شرطة المرقبات والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مركز شرطة المرقبات الذكي في دبي، الأول من نوعه عالميًا والمصنف 6 نجوم في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وثمن الشيخ سيف بن زايد الجهود المبذولة في المركز عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "اطلعت على المنطقة الذكية المزودة بأحدث التجهيزات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الأمنية التي توفر حزمة خدمات ذكية لكافة أفراد المجتمع بعدة لغات، وساهمت بتحقيق نقلة نوعية في تجربة المتعاملين وطبيعة التواصل المجتمعي مع القوى الشرطية".



وأضاف "أشكر الأخ الفريق عبدالله خليفة المري على جهوده المتميزة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ريادة الخدمات الابتكارية والذكية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن والأمان والاستقرار لمجتمع الإمارات".