شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صور على مواقع التواصل تظهر نشر الاحتلال مركبات عسكرية في طولكرم.. وسكان المدينة يشعرون بالقلق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر نشر جيش دولة الاحتلال للعديد من المركبات العسكرية في منطقة طولكرم شمال الضفة الغربية، وهو ما تسبب في شعور سُكان المدينة الفلسطينية بقلق عميق إزاء دخول جيش الاحتلال للمدينة وإرباك حياتهم والتجارة بالأسواق.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة حواجز في طولكرم، ما أدى إلى عرقلة حركة الفلسطينيين، وتقييد دخولهم وخروجهم من المدينة.



وأغلقت القوات حاجز عناب العسكري شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية في كلا الاتجاهين ومنعت السكان من دخول المدينة أو الخروج منها.

كما أغلق جيش الاحتلال ايضًا حاجز شوفا، شمال شرقي طولكرم، حيث أقدم على إيقاف المركبات المسجلة لدى الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تغادر المدينة، والتدقيق في بطاقات هوية الركاب.



ووضع جيش دولة الاحتلال، حاجز عسكري ثالث على مدخل بلدة بلعا غربي طولكرم، مما أدى إلى إعاقة حركة الركاب وخاصة السيارات الداخلة إلى المدينة، مما أدى إلى ازدحام مروري كثيف.