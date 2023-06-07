شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد يؤكد أن التعليم ركيزة أساسية لتلبية متطلبات الـ50 المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن قطاع التعليم في الإمارات يحظى برعاية كريمة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي ينظر إليه باعتباره أساس بناء الإنسان والركيزة الأساسية في مشروع النهضة التي تشهدها الدولة.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن "منظومة التعليم في الدولة تسجل كل يوم منجزات بارزة على صعيد الاهتمام بعناصر العملية التعليمية من طلبة ومعلمين وقيادات مدرسية ومناهج وبرامج وخُطط تدريس وبنية تحتية تعزز الإبداع والريادة والابتكار وذلك وفق أفضل المُمارسات العالمية المُطبّقة في نُظم التعليم المُتطوّرة في العالم".

نشر ثقافة



وأكد الدور الرائد لـ "جائزة خليفة التربوية" في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي محليًا وعربيًا ودوليًا، فمنذ انطلاقها في 2007 أحدثت نقلة نوعية في جودة الأداء التعليمي في مختلف المؤسّسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات بالإضافة إلى ما قدّمته من دعم وتحفيز لمختلف العاملين في الميدان والمؤسّسات المجتمعية ذات الصلة بالشأن التعليمي.



وأضاف أن "إضافة التعليم المبكر إلى مجالات الجائزة للمرة الأولى هذه السنة تعد ترجمة لما يشهده قطاع الطفولة والتعليم المُبكر في الإمارات من رعاية واهتمام من قبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إذ تولي الإمارات اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع من خلال منظومة مُتطورة من التشريعات والقوانين والمُبادرات الوطنية التي تكفل للطفل نموًا صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا سليمًا، معربًا عن أمله في أن تسهم جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر في نقل النموذج الإماراتي لرعاية الطفولة المبكرة إلى العالم وتسليط الضوء على أبرز التجارب والبحوث والدراسات المُتخصّصة في المجال على مستوى العالم".

تكريم الفائزين

جاء ذلك في تصريح للشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمُناسبة تكريم الفائزين بـ "جائزة خليفة التربوية" في دورتها الـ16 في حفل أُقيم الثلاثاء بقصر الإمارات في أبوظب،ي تحت رعايته وبحضور وزير التسامح والتعايش نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي كرم الفائزين، وعددهم 41 فائزًا وفائزة 25 منهم على المستوى المحلي و12 على المستوى العربي و4 على المستوى الدولي.

كما شمل التكريم هذه السنة مؤسس "مؤسسة عبدالله الغرير" رجل الأعمال عبدالله أحمد الغرير، تقديرًا لجهوده وإسهاماته البارزة في الارتقاء بمنظومة التعليم على المستويات المحلّية والإقليمية والدولية.

