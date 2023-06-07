انت الان تتابع خبر القضاء والداخلية يبحثان تطوير قدرات ضباط الشرطة بمجال التحقيق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وزير الداخلية عبد الامير الشمري، تطوير قدرات ضباط الشرطة بمجال التحقيق.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وبحث معه تطوير قدرات ضباط الشرطة في مجال التحقيق وادخالهم في دورات خاصة بالتحقيق بمشاركة القضاء".