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قادمة من كردستان.. ضبط 42 شاحنة مخالفة في المنطقة الشمالية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الهيئة تمكنت من إحباط عملية تهريب 42 شاحنة مخالفة للقانون عند مدخل محافظة نينوى الشمالي قادمة من إقليم كردستان"، مبيناً أن "عملية الضبط تمت من خلال التنسيق مع شرطة الكمارك".

وأضاف البيان، أن "المواد المضبوطة تشمل (أدوية بشرية- مستلزمات طبية - سيارات كاتي- حجر مرمر - زجاجيات - منظفات - الواح وصفائح - قرميد بلاستك - انابيب بلاستك - احذية مختلفة - مواد منزلية مختلفة - اسلاك نحاس - محضرات سمنت - ذره صفراء - انشائية مختلفة - هياكل حديد - مشروب طاقة تايكر - ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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