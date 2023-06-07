انت الان تتابع خبر موقف رئاسي يخص جلسة الموازنة: التأخير سيعيق عمل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365: "يتابع شعبنا باهتمام إقرار الموازنة كخطوة مهمة نحو تأمين متطلبات البناء والإعمار في بلدنا والشروع بتنفيذ التنمية واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها مختلف المدن والمحافظات".ورحب رشيد بـ"انعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس من أجل إقرار الموازنة"، مثمناً "جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها حيث سنعمل على المصادقة عليها، وبهذا الصدد"، مؤكداً "أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها، وسيضر باحتياجات المواطنين".

وتابع رئيس الجمهورية: "ننتظر من أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً ونهائياً بشأن إقرار الموازنة تلبيةً للمسؤوليات والمهمات الكبرى التي يجب الاضطلاع بها بما يلبي طموحات الشعب ويرتقي بالمستوى المعيشي والخدمي ويؤمن تطبيقاً فعالاً لبنود الموازنة في خطط التنمية والاعمار".