انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في عموم أسواق العراق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر بيع الدولار 147,000 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 147,000 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار