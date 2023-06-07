اخبار العالم

أسعار صرف الدولار في عموم أسواق العراق المحلية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في عموم أسواق العراق المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 147,000 لكل 100 دولار

في الجنوب:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا