انت الان تتابع خبر ضربة موجعة لمهربي النفط.. ضبط 200 ألف لتر واعتقال 5 متهمين بصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة، وبعد إستحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من مفارز الأمن الإقتصادي في محافظة صلاح الدين بمداهمة وتفتيش أحد الأوكار المُخصصة لتهريب المشتقات النفطية في قضاء الشرقاط، وقد ضُبط نحو 200 ألف لتر من المشتقات النفطية محملة على 8 صهاريج و 6 خزانات مختلفة السعات".



وأشارت الى ان "مفارزنا القت القبض على 5 متهمين جرى إحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".