شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء لوفد النواب: المحافظة شهدت طفرة واسعة في مختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الذي يقوم بزيارة محافظة جنوب سيناء لتفقد مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وأيضا يتفقد التجديدات والتطورات بموانيء البحر الأحمر.

وعبر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، عن سعادته بنجاح مؤتمر قمة المناخ cop 27، وعرض فيلم قصير يتضمن لقطات مصورة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفود التي شاركت بالمؤتمر وأيضا كلمات الحضور للإشادة بالتنظيم العالمي للمؤتمر، مؤكدا أن جميع الخطوات اتخذت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد فودة، على أن المحافظة شهدت طفرة واسعة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، مع زيادة معدلات التنمية داخل المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا تضمن العرض إشادة المشاركين بالمؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، أبرز الإنجازات في قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، وعلى رأسها الطريق الدولي الجديد / النفق - شرم الشيخ، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليقطع المسافة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ في نحو 4 ساعات تقريبا، وأيضا ما قامت به المحافظة من إنجازات على أرض الواقع لجذب السياحة للمحافظة .

كما استعرض اللواء خالد فودة، خطة المحافظة لزيادة عدد الزائرين الأجانب والعرب والمصريين للمدينة خلال الفترة القادمة واستعداد المحافظة الدائم لاستقبال ضيوفها، تلك المدينة الخضراء الصديقة للبيئة.

ومن جانبهم، أثنى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحجم الإنجازات والتطور الكبير والحضاري الذي تشهده مدينة السلام "شرم الشيخ "، مؤكدين علي الجهود الكبيرة التي تبذل في المدينة والتي تؤدي إلى التجديد المستمر بشكل يومي في المدينة مما جعلها قبلة للزوار علي مستوي العالم.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء لمدة ثلاث أيام، ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي أبو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفي محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل ، النائب حازم عويان، ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنة، وأحمد سلامه ،ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.