شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد لـ"النواب": 3 جنيهات قيمة "ترفيق" المتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، لزيارة المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار زيارة اللجنة للمنشآت الصناعية بمحافظات القناة.

وخلال الجولة، نقل معتز محمود رئيس اللجنة، شكوى من المستثمرين تخص ارتفاع تكلفة المرافق من كهرباء وغيرها، مشددا علي ضرورة التسهيل على المستثمرين.

وأكد عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أنه لم يصادف أن اشتكى مستثمر من ارتفاع تكلفة الكهرباء لكن قد تكون مشكلة ارتفاع الكهرباء هى مشكلة تواجه عموم المستثمرين .

وذكر علاء المالكى، مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد، أن تكلفة المتر المرفق حوالي 3 جنيه للمتر بحد أقصى 25 ألف جنيه للمبنى في حين لا يتم حساب تكلفة الترفيق بالنسبة لمتر الأرض ولكن يتم الحساب بالنسبة للمبنى فقط.

شارك في الجولة كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدى موسى ونيفين الكاتب وشحاتة أبو زيد ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد، والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.