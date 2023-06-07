شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام: علينا أن نكون دعاة وعى وتنوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المنتدى الإعلامي المصري العماني، يأتي في إطار التعاون المستمر بين البلدين في كل المجالات ومنها الإعلام، وذلك بناء على القمة الناجحة التي عقدت مؤخرا بين زعيمي البلدين.

وأضاف كرم جبر خلال كلمة له فى المنتدى الإعلامي المصري العماني، أن العلاقات المصرية العمانية ضاربة في التاريخ، مشيرا إلى أن هناك توافق دائم بين البلدين في كل القضايا الإقليمية والدولية، وتدعمها استراتيجية مشتركة لحل القضايا وعدم التدخل في شئون البلدان.

وتابع: "أهم قضية مشتركة هى التنمية، نواجه خطر حالى يتمثل فى غزو الإعلام الأجنبى للأجواء العربية، علينا أن نكون دعاة وعى وتنوير، التحديات واحدة تحتاج رؤية مشتركة بيننا جميعا، علينا الاتحاد جميعا لمواجهة وسائل الإعلام الحديثة التي تقوم بعملية أشبه بنقل الدماء في الاتجاه العكسي، حيث تمتص موارد الإعلام العربي الصالحة ولا نستطيع أن نحصل على حقوقنا".

وانطلق، قبل قليل، فعاليات المنتدى الإعلامي المصري العماني، بمقر المجلس الأعلى بمبني ماسبيرو، تحت عنوان "الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية المصرية والعمانية.

و يناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين سلطنة عمان ومصر، وكذلك تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خاصة مجال الذكاء الاصطناعي وأثر الثورة التكنولوجية الخامسة على صناعة الإعلام والاتفاق على تنظيم دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الإعلامي للإعلاميين والصحفيين في البلدين.