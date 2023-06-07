شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد للنواب: تعدد الولاية وتضارب الاختصاصات أهم معوقات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أهمية تشجيع الصناعات الوطنية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحل مشاكل المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بها 464 مصنعًا

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب على هامش جولة تفقدية للجنة فى المنطقة الصناعية ببورسعيد.

وذكر محافظ بورسعيد، أن تعدد الولاية وتضارب الاختصاصات من أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة، وخلال اللقاء داعب المحافظ، النائبة أمل عصفور بجملة "هل ينفع"، بشأن تقدمها بشكوى ضده، فقالت النائبة: "من حقى اتكلم واشتكى"، ورد المحافظ: "من حق الكل يقول رأيه وأنا أتقبل النقد"، عقب ذلك، انصرف المحافظ وطلبت منه النائبة أمل عصفور أن يستمع لشكواها لكنه رد: "هسمعها وهى هتتسجل، لكن مضطر للانصراف حاليا".

واستعرض المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جهود دعم الاستثمارات والتصنيع بالمحافظة وتشجيع المستثمرين في التوسع في تنمية المناطق الصناعية.

وشارك في اللقاء كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدى موسى ونيفين الكاتب وشحاتة أبو زيد ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد بالاضافة الي نائبة بورسعيد الدكتور أمل عصفور، والدكتور محمد عبد الله، أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.