انت الان تتابع خبر شرطة الديوانية تكتسح التجاوزات على الحصص المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه مباشر من قبل وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة شخصية من قائد شرطة محافظة الديوانية نفذت قوة من فوج الطوارئ الأول التابع إلى قيادة شرطة الديوانية حملة واسعة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية في عدد من مناطق المحافظة عن طريق رفع المضخات عن الأنهر".



وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على حرم النهر".