انت الان تتابع خبر توجه حكومي للعمل بمشروع المدن الجديدة للحد من ظاهرة التمدد الحضري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، نقلا عن مدير عام التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة محمد السيد، إن "التمدد الحضري يعدّ مفصلا مهما من مفاصل التنمية الحضرية والريفية في العراق، التي تشهدها المدن العراقية".وأضاف، ان "هذا التمدد يحدث نتيجة تركز الخدمات في العاصمة على حساب المدن الأخرى"، لافتا إلى إن "الأجندة الحضرية اكدت اهمية تنظيم العلاقة بين الحضر والريف والتشارك بينهما".

وأوضح البيان، أن "الحكومة تتجه للعمل بمشروع المدن الجديدة، إذ جرى الإعلان عن خمس مدن للإستثمار، للحد من ظاهرة التمدد الحضري، كما إن سياسة دعم المُنتجات والمحاصيل الزراعية تسهمُ بالحفاظ على استقرار نسبة الريف مقارنة بالحضر".

ولفت البيان إلى ان "برنامج تنمية الأقاليم الذي يهدف إلى توزيع التخصيصات بين المحافظات والاقضية والنواحي في ضوء احجامها السكانية والمساهمة في الاستقرار السكاني، مشددا على "أهمية تعزيز سياسة التنمية الحضرية والإهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة في العراق، التي تساعد في الإهتمام بالمدن الكبرى وتقليل ظاهرة التمدد الحضري ".

من جانبه اوضح مستشار الحماية والضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية أمجد رابي، "اهمية برامج الأشغال العامة إضافة إلى تحفيز القطاعات كثيفة العمالة مع تسريع الإنتقال للعمل المُنظم ومعالجة القصور في العمل اللائق بما فيه الضمان الاجتماعي".

وأكد رابي، "أهمية دور الإستثمارات الوطنية وصناديق الإدخار العامة بما فيها الضمان الإجتماعي لزيادة عرض السكن اللائق والتحضر المدروس".

