شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": مصر تحتاج خريطة للقطاع.. وإعفاءات للصناعات غير المتوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا توجد صناعة في مصر لأن الصناعة تمثل 16%؜ فقط من الناتج القومى، في حين تتخطى 30%؜ كمعدل طبيعي في الدول الأخرى، فهذا يعنى أن هناك مشكلة في الصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب مع محافظ بورسعيد، وعدد من مستثمرى المحافظة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.

أضاف رئيس اللجنة: "نستورد خامات للصناعة المصرية بإجمالي 54 مليار دولار، ثم نصدر بـ30 مليار دولار فقط، ومن ثم هناك سالب 24 مليار دولار ومن ثم فهناك مشكلة في الصناعة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن تكون الإعفاءات المقدمة لصناعات لا تصنع في مصر وتكون بخام مصرى حتى يتم تشجيع الصناعة وتوفير العملة الصعبة في نفس التوقيت.

وذكر أمثلة لهذه الصناعات مثل الكوارتز والصودا آش، خاصة وأنها تدخل في كثير من الصناعات، كما شدد علي ضرورة وجود خريطة صناعية.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إصدار تشريع موحد للصناعة في مصر تشترك فيه كل المؤسسات المعنية ويتم عمل حوار حوله، مشدا على ضرورة وجود تنسيق بين الوزارات المعنية

شارك في الجولة كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدى موسى ونيفين الكاتب وشحاتة أبو زيد ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد، بالاضافة الي نائبة بورسعيد الدكتور أمل عصفور، والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.