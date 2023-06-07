شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الغضبان للنواب: ميناء شرق بورسعيد ترتيبه العاشر بين موانىء العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المنطقة الصناعية تضم 464 مصنعًا ومناطق صناعية أخرى حيث يوجد بالمحافظة 4 مناطق صناعية و2 ميناء، و2 منطقة لوجيستية موضحا أن ميناء مدينة بورسعيد حصل علي تصنيف رقم 10 علي مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء موسع بين محافظ بورسعيد مع وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب علي هامش زيارة اللجنة لمحافظات القناة.

وأضاف محافظ بورسعيد أن ميناء شرق بورسعيد حصل على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانيء في مجال الحاويات لعام 2022.

بدوره قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المستثمر هو أساس النهوض بالصناعة لأنه يعود بالنفع علي المواطن المصرى مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية ببورسعيد مميزة والبنية التحتية مجددة، ولم يكن يتوقع أن توجد محافظة بها مدينة صناعية بهذا الإنجاز.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يتمنى أن يخطو كل المحافظين الخطى الذي يسير بها محافظ بورسعيد موجها له الشكر على المجهود المبذول، ودعم اللجنة لأى إنجاز.