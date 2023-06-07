سان جيرمان يفتح أبواب الرحيل امام حكيمي

وذكرت قناة RMC سبورت، أن البي إس جي لن يقف في طريق حكيمي، إذا أراد اللاعب المغربي، الرحيل هذا الصيف.

وأضافت "على الرغم من إعجاب حكيمي بالفريق الباريسي، فإن شعوره بالارتياح بدأ في التراجع بشكل ملحوظ".



ولفتت إلى أن "مستوى حكيمي تراجع مع سان جيرمان، بعد تألقه في كأس العالم، وتأثر سلبا بعد اتهامه في قضية أخلاقية في مارس/آذار الماضي".

وأكدت القناة الفرنسية أن "الإدارة الباريسية لن تقاتل لإقناع حكيمي بالاستمرار مع الفريق، إذا أبدى رغبة في الرحيل هذا الصيف".

وختمت تقريرها استنادا على ما ذكرته صحيفة "ليكيب" قبل أسابيع، بأن سان جيرمان مستعد للتفاوض على بيع حكيمي، حال وصول عرض مالي جيد.

يذكر أن النجم المغربي انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادمًا من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

