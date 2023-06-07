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ميسي يحسم الجدل ويحدد وجهته المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458317-638217467602090080.jpg

2023-06-07 | 16:58

ميسي يحسم الجدل ويحدد وجهته المقبلة

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أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الاربعاء أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار وجهته المقبلة الموسم المقبل، والتي ستكون نادي إنتر ميامي الأميركي.
وقالت بي بي سي، عبر الصحفي المقرب من ميسي، غيليم بالاغ، إن "ليونيل ميسي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال مجاني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي".

وأضافت: "لم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتقاضاه ميسي من أجل الانتقال".


وأثار القرار استغراب المتابعين، بسبب العرض "الضخم" المقدم من الهلال السعودي، والذي قارب 400 مليون يورو سنويا، وفقا لمصادر عديدة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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