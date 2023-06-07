انت الان تتابع خبر السودان.. مقتل 12 مدنيا نتيجة غارة جوية للجيش غرب أم درمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واقتربت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع من إكمال شهرها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان العاصمة الخرطوم، وانعدام أفق الحل بعد تعثر مفاوضات مدينة جدة السعودية

وأكد شهود عيان :"رصد تحليق مكثف للطيران فوق سماء منطقتي "الصالحة والمويلح" جنوب غرب أم درمان، اليوم الأربعاء، إضافة إلى تنفيذ عدة ضربات جوية على مواقع يشتبه بتواجد قوات الدعم السريع فيها.



تجددت الاشتباكات في منطقة أبو آدم جنوب الخرطوم، وسط أنباء متضاربة حول سيطرة قوات الدعم السريع على مصنع "اليرموك" للأسلحة التابع للجيش

بدورها، قالت "لجان مقاومة صالحة المركزية" في بيان إن منطقة "المويلح" غرب أم درمان، تعرضت إلى قصف طيران، كان يستهدف جزءا من تجمعات قوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل 12 مواطنا منهم 4 من أسرة واحدة، مشيرة إلى سقوط إصابات متفاوتة يجري حصرها.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع، في بيان، إن "طيران الجيش قصف سوق المويلح في أم درمان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين ونفوق مئات المواشي وحرق الحظائر والمحلات التجارية".

وذكر البيان أن "الفظائع التي ارتكبتها قوات الجيش في سوق المويلح اليوم، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ظلت تمارسها ضد الشعب لأكثر من ثلاثين عامًا في انتهاك لجميع المواثيق والقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان"، على حدّ وصفه.

إلى ذلك، أكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" تجدد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي في منطقة أبو آدم جنوب الخرطوم، وسط أنباء متضاربة حول سيطرة قوات الدعم السريع على مصنع "اليرموك" للأسلحة التابع للجيش.

