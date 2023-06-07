شكرا لقرائتكم خبر عن دوليا.. هل عقود اللاعبين تلزمهم على ارتداء شارة "الرينبو"؟.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "دوليا.. هل عقود اللاعبين تلزمهم على ارتداء شارة "الرينبو"؟"، استعرض خلاله الأزمة التي يواجهها عشرات اللاعبين إن لم يكن المئات على مستوى العالم بشأن رفضهم عدم ارتداء شارة "الرينبو"، وذلك من خلال فرض عقوبات صارمة عليهم من أنديتهم سواء بالإيقاف عدد من المباريات أو التغريم، وقد يصل الأمر أحيانا إلى "فسخ العقد"، وهو الأمر الذى يجعلنا نطرح عدة تساؤلات من الناحية القانونية أبرزها هل العقود التى يتم إبرامها مع اللاعبين في فرنسا أو غيرها تعطى الحق للاعب رفض ارتداء تيشرت الفريق إذا كان يحتوي علي علامات أو إشارات لدعم فئة من الفئات؟

ويدخل ضمن حزمة الأسئلة هذه هل الالتزام بالرعاة والاعلانات ينطبق علي الشعارات المجتمعية في عقود اللاعبين؟ بمعنى أدق: هل تكون عناصر مكتوبة إلزامية كذلك أنه يدعم توجه النادي الفكري والديني والمجتمعي في العقد؟ وهل العقود تلزم اللاعبين بتنفيذ ما يطلبه مجلس الإدارة وما يفرضه؟ وهل الفيصل هنا هو العقد الذى يتم إبرامه مع اللاعب؟ خاصة وأن الأمر حينما يتعلق بالرياضة ينبغي أن تكون الرياضة فقط هي محوره لكن كرة القدم لم تعد مجرد رياضة فقط، بل أصبحت حدثًا ثقافيًا يتأثر به كل المحبين والمتابعين في جوانب العالم بأسره، وإليكم التفاصيل كاملة:

دوليا.. هل عقود اللاعبين تلزمهم على ارتداء شارة "الرينبو"؟.. الإتحاد الدولي لكرة القدم يمنع إجبار اللاعبين الدخول في صراعات.. والفيفا تواجه الفعل بعقوبات صارمة تصل للإيقاف مدى الحياة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة



برلمانى