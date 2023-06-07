‏رئيس الشيوخ يستقبل الوفد المشارك فى منحة ناصر للقيادة الدولية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الوفد المشارك في النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادة الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، في الفترة من 1-15 يونيو الجاري.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء رحب المستشار "عبد الرازق" بالوفد الذي ضم أكثر من ١٥٠ من القيادات الشبابية ل٦٠ دولة من كل قارات العالم معربا في كلمته لهم عن سعادته بهذه الزيارة التي تبرز قيمة الشباب كأفراد فاعله في مجتمعاتها وتعزز دورهم في بناء المجتمعات واكد ان منحة ناصر للقيادة الدولية تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية الرائدة فى تعزيز دور الشباب محلياً وأفريقياً من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب.. بالإضافة إلى تأهيلهم لشغل المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم. مضيفا هذا ما أقره وأعلنه الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى جميع نسخه.

ولفت إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية..تمثل ايضاً إحدى آليات تنفيذ كل من: (رؤية مصر 2030 – المبادئ العشرة لمنظمة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا – أجندة أفريقيا 2063- أهداف التنمية المستدامة 2030- شراكة الجنوب جنوب- خارطة طريق الاتحاد الأفريقى حول الاستثمار فى الشباب- ميثاق الشباب الأفريقى- مبادئ حركة عدم الانحياز- وثيقة الشباب الأفريقى فى مجالات السلم والأمن).

وأوضح "رئيس الشيوخ" أن المنحة فى نسختها الرابعة.. تهدف إلى تسليط الضوء على دور شباب عدم الانحياز فى تطوير تعاون الجنوب جنوب.. من خلال الشباب كآلية مؤثرة ومستدامة.. مع التركيز على دور المرأة.

وتخليداً لاسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. فقد حملت المنحة اسمه باعتباره أحد أهم الزعامات بالنسبة لشعوب الدول النامية (أفريقيا- وآسيا- وأمريكا اللاتينية)، وأحد أهم النماذج الفريدة قياديا.ً

وأكد المستشار "عبدالرازق" دعم مجلس الشيوخ المصرى لكل أشكال التعاون والتواصل والشراكة بين شباب دول العالم، ولاسيما شباب دول عدم الانحياز، ويؤازرهم فى تبنى قضايا السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية لمجتمعاتهم وقيمها العليا.. وصون الحقوق والحريات والواجبات.

وفي نهاية كلمته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشباب المشاركين في المنحة إلى تبنى تحقيق أهداف المنحة التي قاموا بإتمام فعالياتها .ليساهموا بحق في بناء مجتمعاتهم باعتبارهم قادة المستقبل في بلادهم. متمنياً لهم التوفيق الدائم.

شاهد الحاضرون فيلماً وثائقياً عن نشأة وتطور الحياة النيابية في مصروكذلك تقريراً تناول تاريخ مجلس الشيوخ منذ إنشائه وصلاحياته واختصاصاته وعدد أعضائه ولجانه النوعية وامانته العامة

كما قاموا بجولة تفقدية في المجلس زاروا فيها البهو الفرعوني، متحف المجلس والقاعة الرئيسية لمجلس النواب و المكتبة المركزية .

و فى نهاية اللقاء قدم المجلس الهدايا التذكارية للوفد المشارك فى المنحة و تم إلتقاط الصور.