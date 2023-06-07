شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مواطن تلقى علاج فيروس سى وعاد لحياته الطبيعية بعد مبادرة الرئيس السيسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية نجاحا كبيرا فى علاج 4 ملايين مصاب بفيروس سى بنسبة شفاء أكثر من 98.6%، بما ساهم فى رفع المعاناة عن ملايين الأشخاص والأسر وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وقال أحد مرضى فيروس سى، من المنصورة بمحافظة الدقهلية، إنه ظل يعانى من فيروس سى بعد اكتشاف إصابته به حتى عام 2017.

وأضاف: "لفيت كتير وكنت بعطل شغلى عشان أروح أقعد فى محافظة تانية، عشان أشوف علاج واكشف، فلقيت الدكتور قالى قدامنا 5 أو 6 سنين على ما العلاج ينزل".