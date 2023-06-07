انت الان تتابع خبر "عمل همجي اوكراني".. بوتين يعلق على تدمير سد كاخوفكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، إن "العمل الهمجي الذي استهدف تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق"، وفقما جاء في بيان للكرملين.وأكد أردوغان لنظيره الروسي ضرورة التحقيق في الانفجار "بما لا يدع مجالا للشك"، حول الجهة المسؤولة عنه.

وكان الرئيس التركي اقترح الأربعاء على نظيريه الأوكراني والروسي، تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير السد.

وأوردت الرئاسة التركية في بيان، أنه "خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا".

و"ستكلف هذه اللجنة بمهمة إجراء تحقيق معمق في تدمير سد كاخوفكا"، حسب المصدر نفسه.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن تدمير السد، الذي يمد بالمياه شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، ويقع على طريق تقدم القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي المحتلة.

وتسبب تدمير السد في تدفق السيول على نهر دنيبرو، مما دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات، في ظل مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

