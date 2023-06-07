اخبار العالم

أبرزهم مديرها السابق.. ضبط مسؤولين تلاعبوا بأوامر تشغيل الأجراء في صحـة الديوانيـة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أبرزهم مديرها السابق.. ضبط مسؤولين تلاعبوا بأوامر تشغيل الأجراء في صحـة الديوانيـة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458328-638217535869718693.jpg

2023-06-07 | 18:49

أبرزهم مديرها السابق.. ضبط مسؤولين تلاعبوا بأوامر تشغيل الأجراء في صحـة الديوانيـة

306 مشاهدة

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، من ضبط (٤) مسؤولين في صحَّة مُحافظة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة التلاعب بأوامر خاصَّةٍ بتشغيل الأجراء اليوميّـين.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ "فريقاً من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط المُدير العام السابق لدائرة صحة المحافظة، ومسؤول وحدة العقود فيها، ومدير قطاع الديوانيَّة الصحي الثاني، ومسؤول الشعبة الإداريَّة في القطاع، مُبيّـنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تورُّط المضبوطين بالتلاعب بأوامر خاصَّةٍ بتشغيل الأجراء اليوميّـين".

وتابعت الدائرة أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهمين أقدموا على التلاعب بالأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتشغيل الأجراء اليوميّين في دائرة صحَّة الديوانيَّة خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ التلاعب تمثَّل باصطناع أوامر إداريَّةٍ تتعلَّق بتشغيل (٢٤٨) أجيراً؛ لغرض شمولهم بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥ لسنة ٢٠١٩)".

ونوَّهت إلى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت؛ استنادًا إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات؛ من أجل عرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا