انت الان تتابع خبر في بغداد.. انطلاق مهرجان سنوي للحرف والفنون الشعبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مهرجان معهد الحرف والفنون الشعبية السنوي.



وقال مدير عام دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الدكتور علي عويد العبادي خلال المهرجان، "نسعى جاهدين الى إعادة معهد الحرف الى مكانته والهدف الذي اسس من اجله في دعم مديرية التراث ورفدها بالكوادر الفنية لتستعيد بريقها وسابق عهدها خاصة بوجود وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني الذي اولى اهتماماً كبيراً الى دائرة الفنون، فضلاً عن رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى العديد من النشاطات والفعاليات التي سترى النور قريباً".

وأضاف "اننا كإدارة نعمل جاهدين الى تأمين كافة المستلزمات التي من شأنها خلق بيئة مناسبة لسير عمل مديرية التراث ومعهد الحرف باطلاق حملة صيانة واسعة من ترميم للأبنية وتهيئة بُنى تحتية سليمة، وقد بدءنا العمل الفعلي انطلاقاً من معهد الحرف وقاعة كولنكبيان"، موضحاً أن "عمل دائرة الفنون لم يقتصر عند تنظيم المعارض وإقامة الفعاليات والنشاطات الفنية المتنوعة الأخرى، بل هيّ رافد مهم للثقافة وفن التراث الشعبي من خلال معهد الحرف والفنون الشعبية الذي يُخَرجُ سنوياً العشرات من الطلبة الذي يمتلكون المهارات الإبداعية والإجادة في صناعة الجماليات الفنية للمورث الشعبي العراقي".

وشهد المهرجان الذي حضره المستشار الثقافي لمجلس النواب محمود اسود وشخصيات فنية وثقافية، وصلات غنائية طربية من التراث البغدادي قدمتها فرقة التراث البغدادي.

كما تزينت قاعات ومعارض وأروقة باحات بناية المعهد بعشرات نتاجات الطلبة الفنية والأعمال المتنوعة والموزعة بين أقسام فروع المعهد الدراسية في مجال الرسم والتصميم والخزف والطرق وأعمال المعادن والخط والزخرفة والسيراميك والخياطة والأزياء الشعبية وحياكة السجاد والنحت.

ومعهد الحرف والفنون الشعبية تابع إلى دائرة الفنون العامة يمنح الطلبة المتخرجين شهادة الدبلوم بعد الانتهاء من اجتياز فترة الدراسة التي أمَدُها خمسِ سنوات من الحاصلين على شهادة الثالث المتوسط وهي شهادة موازية لشهادة الدبلوم في وزارة التعليم العالي.