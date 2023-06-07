انت الان تتابع خبر ما سبب تفضيل ميسي عرض انتر ميامي على باقي الأندية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن ليونيل ميسي مغادرته فريق باريس سان جرمان الفرنسي بعدما لعب في صفوفه موسمين لم يحقق خلالهما إنجازات تُذكَر، ولكن من دون تحديد النادي الذي سينتقل إليه نجم برشلونة الإسباني السابق.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال لفريق الهلال السعودي بعدما تلقى عرضا رسميا من نادي العاصمة السعودية، إلا أن التقارير أكدت رفضه للعرض وتوجيه بوصلته نحو الدوري الأمريكي.



كشفت تقارير صحفية أن ميسي كان يريد الانتقال لفريق يمكنه من الحصول على حصة من ملكيته.

ويريد ميسي تحقيق أقصى استفادة من عقده مع شركة "أديداس" وشركة " Apple" المرتبطة بعقد مع رابطة الدوري الأمريكي، وقدم إنتر ميامي عرضًا قويًّا لضم ميسي، إذ يتضمن الكثير من المزايا على رأسها مساهمات مالية من أكبر رعاة تجاريين للدوري الأمريكي.

الدوري الأمريكي يحصل على عائد ثابت يبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا من "Apple TV" حتى الوصول لحد معين من الاشتراكات لمشاهدة المسابقة وبعد ذلك يحصل على نسبة من إيرادات الاشتراكات.

ومن المتوقع أن يؤدي انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي إلى اشتراك المشاهدين في منصة البث "Apple TV" لمتابعة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في العالم.

المكسب الثاني سيكون من خلال شركة "أديداس" للملابس الرياضية والتي قدمت عرضًا يقضي بتقاسم الأرباح بين ميسي والشركة الألمانية والتي ستشمل حصول النجم الأرجنتيني على حصة من أي زيادة في أرباح الشركة الناتجة عن مشاركة اللاعب في الدوري الأمريكي.

ويشترك ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي كان من أوائل النجوم الذين انتقلوا إلى أمريكا وفاز مع لوس أنغليس غالاكسي بلقب الدوري مرتين، في ملكية إنتر ميامي.

