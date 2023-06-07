شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات كبرى.. الدولة المصرية تحقق طفرة فى المشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية العديد من النجاحات الكبرى، حيث استثمرت مصر مؤخرًا بكثافة فى مشاريع الطاقة الخضراء، وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والأفريقية، أن الجهود المصرية في مجالي البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، وأبرزها استهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكدت الدارسة أن الدولة تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضحت أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.