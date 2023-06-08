أوكرانيا.. الآلاف يفرون والمياه تغمر خيرسون وبلدات قريبة بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا

يفر الآلاف من أجزاء من جنوب أوكرانيا بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا، ما تسبب في فيضانات ضخمة وكارثة إنسانية.



ويستمر تدفق المياه في نهر دنيبرو الذي يفصل الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية عن تلك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.



ويقول المسؤولون إن الفيضانات وصلت إلى 29 بلدة وقرية على طول النهر وغمرت المياه قرابة ألفي منزل في مدينة خيرسون.



وتتبادل كل من أوكرانيا وروسيا اللوم على تخريب السد.



وقد لحق دمار بالسد في نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية مع ارتفاع منسوب المياه بسرعة.



وأوضحت إحدى النساء، التي وصلت إلى خيرسون على متن قارب إنقاذ من الجانب الشرقي من النهر الذي تحتله روسيا، مدى سرعة تصاعد الموقف منذ سمعت عن الكارثة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.



وقالت كاترينا كروبيتش (40 عاما) لبي بي سي: "تمكنا من جمع أغراضنا لكن المياه استمرت في الارتفاع. في تلك اللحظة كنت أطهو الحنطة السوداء وكانت قدماي تحت الماء بالفعل. وبدأت المياه بالفيضان بسرعة كبيرة".



"يبدو الأمر وكأننا عشنا حياة كاملة في يوم واحد فقط."



ومن المتوقع أن يصل ارتفاع منسوب المياه إلى ذروته في خيرسون في وقت متأخر يوم الأربعاء، لكن المسؤولين يخشون من تأثير كارثي على الزراعة مع تدفق مياه خزان كاخوفكا الشاسع إلى البحر الأسود.



وقال حاكم إقليم خيرسون، أولكسندر بروكودين ، إنه تم إجلاء 1700 شخص حتى الآن ، في حين قال مسؤولون نصبهم الكرملين على الجانب الآخر من النهر إن 1200 شخص نُقلوا إلى بر الأمان.



ويقول المسؤولون إن أكثر من 40 ألف شخص بحاجة إلى المغادرة، 17 ألفا في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا غرب دنيبرو و 25 ألفا في الشرق الذي تحتله روسيا.



وقال داميان رانس من اليونيسف إن المؤسسة الخيرية شهدت تدمير منازل بالكامل مع استمرار المخاوف حول مصير السكان المحاصرين.



"لقد تأثرت المياه الصالحة للشرب في العديد من هذه المواقع حيث من الواضح أن إمدادات المياه جاءت من الخزان هناك، وكذلك إمدادات الكهرباء التي انقطعت".



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق يوم الأربعاء إن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء منطقة خيرسون ليس لديهم مياه شرب كافية.



وينحي كلا الجانبين باللائمة على الجانب الآخر بسبب تدمير السد. وتقول أوكرانيا إن القوات الروسية قامت بتلغيم السد، وتتهم روسيا بعدم القيام بالكثير لمساعدة الناس في المناطق التي غمرتها الفيضانات في الضفة الشرقية للنهر التي تحتلها روسيا.



من جانبها تقول روسيا إن الأضرار نجمت عن قصف أوكراني، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك بأنه "عمل بربري" في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وهذه هي أحدث ضربة لمدينة خيرسون. وكانت القوات الروسية قد احتلتها بعد وقت قصير من بدء الحرب العام الماضي، لكن أوكرانيا حررتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ومنذ ذلك الحين تعرضت المدينة للقصف.



وقالت فيكتوريا يريمينكو (57 عاما) لبي بي سي إن منزلها دمر في فبراير/شباط وانتقلت إلى شقة ابنها التي غمرتها المياه الآن.



وأضافت "تمكنا من الخروج". "كان هناك ذعر، واضطررنا إلى المغادرة بسرعة وأخذ الكلاب. أخي نصف مشلول أيضا".



في السنوات الأخيرة، أصبح سد نوفا كاخوفكا أداة للضغط بين كييف وموسكو، فعندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم لأول مرة في عام 2014، أغلقته السلطات الأوكرانية وعزلت شبه الجزيرة عن مصدر رئيسي للمياه.



ثم في العام الماضي، اتهمت أوكرانيا القوات الروسية الغازية بزرع السد بالمتفجرات، وهو ما نفاه الكرملين.

(بي بي سي)