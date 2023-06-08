شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان بالنواب" تفتح ملف تفعيل كود الإتاحة لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعين علي مدار الأسبوع القادم، أولهما يوم الاثنين الموافق 12 يونيو، وذلك لمناقشة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الاتاحة) مما يؤدى إلى صعوبة التنقل ومعاناتهم كحق من حقوق الإنسان، أما الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل، خصصته لبحث الشكاوى الواردة اليها.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلي جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.