شكرا لقرائتكم خبر عن "مالية الشيوخ" تطالب بخطة داعمة للمنافسة وزيادة نسبة الائتمان للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ودعت اللجنة البرلمانية إلى أن تعتمد الخطة عدد على المحاور في مقدمتها العمل على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 50% خلال الخمس سنوات القادمة، والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية.

وشددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ علي ضرور الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة، وكذا تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني لإصدار الموافقة.