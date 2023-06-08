شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حرب "مستودعات الوقود".. معركة سيطرة تحرق الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحال حريق ضخم بمحيط قاعدة عسكرية ومستودع للوقود ليل سكان العاصمة السودانية الخرطوم إلى جحيم، من شدته.

وقال شهود لرويترز، الأربعاء، إن حريقا كبيرا اندلع بالقرب من قاعدة عسكرية ومستودعات وقود في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وأظهرت لقطات حية بثتها قنوات إخبارية عربية ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يخوضان معارك للسيطرة على مستودعات الوقود الواقعة قرب القاعدة منذ مساء أمس الثلاثاء.

ومنذ الليلة الماضية تشهد الخرطوم اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما حلق الطيران الحربي في سماء العاصمة الخرطوم، وتواصلت عمليات السلب والنهب في أم درمان.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات بين الطرفين اندلعت في "مجمع اليرموك"، وهو إحدى شركات التصنيع الحربي التابعة للجيش، بجنوب مدينة الخرطوم، وامتدت إلى "مستودع الشجرة" المجاور والذي يعد ثاني أكبر مستودع بالعاصمة للغاز والمواد البترولية.

كما دارت مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين قرب معسكر طيبة بأقصى جنوب الخرطوم التابع لقوات الدعم السريع.

وقال سكان بمدينة أم درمان الملاصقة للخرطوم، إن قوات الجيش بشمال المدينة تقصف نقاط تمركز قوات الدعم السريع بمدينتي الخرطوم وبحري، منذ أمس.

شوارع مدينة أم درمان شهدت كذلك اشتباكات عنيفة في قاعدة سلاح المهندسين الرئيسية التابعة للجيش، فيما سمع دوي انفجارات كبيرة وتحليق للطيران الحربي غرب أم درمان.

تأتي هذه التطورات بينما استأنف طرفا القتال في السودان محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تدور اشتباكات بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وهي الاشتباكات التي خلفت مئات القتلى وآلاف المصابين، وأدت إلى نزوح أكثر من مليون سوداني داخليا وخارجيا.

