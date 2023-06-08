شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "خيانة".. زعيم كوريا الشمالية يصدر أمرا بـ "حظر الانتحار" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في محاولة منه للتصدي لظاهرة الانتحار التي انتشرت في بلاده أصدر زعيم كوريا الشمالية أمرًا يحظر الانتحار، ويصنفه بأنه "خيانة للاشتراكية".

تأتي الخطوة بعد الارتفاع الحاد في أعداد المواطنين الذين يلجأون للانتحار في كثير من الأحيان بسبب الجوع، وأمر الحكومات المحلية باتخاذ "إجراءات وقائية".

وكانت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية كشفت عن ارتفاع حالات الانتحار في كوريا الشمالية بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

كما أشارت أيضا إلى أن: "وجود الكثير من الاضطرابات الداخلية في كوريا الشمالية بسبب "مصاعب المواطنين".

وذكر راديو آسيا الحرة أن "الأمر بمنع الانتحار أعلن في سلسلة من الاجتماعات الطارئة في جميع أنحاء البلاد".

ووفقا للتقارير، ذكر مسؤولون في أحد الاجتماعات وقوع 35 حالة انتحار هذا العام في مدينة تشونغ جين ومقاطعة كيونغسونغ وحدها - حيث تضمنت معظم الحالات انتحار عائلات بأكملها.

وقال مسؤول: "على الرغم من سياسة منع الانتحار التي أقرها الأمين العام، لم يتمكن المسؤولون من التوصل إلى حل مناسب، إذ كانت معظم حالات الانتحار ناجمة عن الفقر المدقع والمجاعة، لذلك لا يستطيع أحد أن يتخذ إجراءً مضادًا في الوقت الحالي".

وتضمن الاجتماع تفاصيل عدد من حالات الانتحار المروعة، فروى المسؤول، الذي طلب عدم الكشف هويته: "قصة صبي يبلغ من العمر 10 سنوات يعيش مع جدته بعد وفاة والديه من الجوع في مدينة هيسان، واللذين انتحرا أيضا بأكل سم الفئران. وقد أثارت هذه الحادثة حزنًا بالغا في نفوس كل من رآها".