شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "هشاشة" الدبابات الغربية.. معركة أوكرانيا تكشف نقاط الضعف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد الترويج لها في وسائل الإعلام بقدرتها على قلب موازين المعركة، أظهرت الصور التي نشرها الجانب الروسي هشاشة الدبابات الغربية.

ومنذ بدأت أوكرانيا في استلام الدبابات الغربية في أواخر فبراير/ شباط الماضي، عقب إعلان بريطانيا في ديسمبر/كانون الأول منح أوكرانيا عددا من دباباتها كمساعدات، وهو ما تبعه تعهدات من بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى من جميع أنحاء الناتو، والتقارير والتحليلات تتحدث عن مدى أهمية تلك الدبابات في ساحة المعركة، لكن المعارك أثبتت هشاشتها.

وتلقت أوكرانيا وعودا بالحصول على مجموعة واسعة من الدبابات الغربية تضم الدبابات البريطانية تشالنغر 2 إس، والألمانية ليوبارد 2 إس وليوبارد 1 والأمريكية إم1 إيه 2 أبرامز، مع تعهد فرنسا بتقديم مركبات القتال المدرعة إيه إم إكس-10 التي، نظرًا لدروعها وعياراتها المدفعية، يشار إليها في بعض الأحيان باسم "الدبابات ذات العجلات".

ووفقا للتقارير فقد وضعت هذه الدبابات الغربية في حالة تأهب للمشاركة في الهجوم المضاد الذي طال انتظاره ضد المواقع الروسية، والذي بدأ في وقت سابق في يونيو/حزيران.

لكن صور حطام هذه الدبابات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس أظهرت مدى هشاشة هذه الدبابات في القتال في أوكرانيا.

ويظهر مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع 4 قطع من المعدات الثقيلة، بينها دبابة ليوبارد 2 الألمانية تتعرض للهجوم على الخطوط الأمامية في دونيتسك، شرق أوكرانيا، وإصابة الدبابة بصاروخ مضاد للدبابات غير معروف.

وجاء الفيديو عقب إعلان الوزارة عن تدمير 8 دبابات ليوبارد و3 مركبات إيه إم إكس-10 على الخطوط الأمامية، في اشتباكات شهدت خسارة القوات الأوكرانية 1500 جندي و28 دبابة و109 مركبات مدرعة أخرى في هجوم فاشل في ذلك اليوم، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وتتزامن هذه الخسائر مع التقارير الواردة في عدد من المصادر الغربية بشأن معدلات الخسائر التي تكبدتها القوات البرية الأوكرانية على الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا في السابق.

يشار إلى أن ألمانيا أبدت ترددا في البداية في منح الدول الأوروبية الإذن لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، حيث يُعتقد أن الحكومة الألمانية تأثرت إلى حد كبير بالمخاوف من أن يشوه القتال سمعة الدبابة – ويشكل خسارة كبيرة للمنتج الدفاعي الألماني الأكثر شهرة.

وقد أضر السجل القتالي لدبابات ليوبارد2 بسمعتها بشكل كبير، مما يعزز القلق بشأن تصاعد حجم الخسائر في هذه الدبابات على يد الجيش الروسي.