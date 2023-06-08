انت الان تتابع خبر عالمياً.. بريق المعدن الأصفر يلمع وسط تراجع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0307 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1946.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1961.00 دولار.وذكرأجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل بينما أسعار الذهب عالقة في نطاق بين 1930 و1985 دولارا، وقد تخترق النطاق العلوي بمجرد صدور قرار من المركزي الأمريكي بذلك.

وقال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 13 و14 يونيو حزيران، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ورفع بنك كندا المركزي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75 بالمئة، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لكبح التضخم المرتفع.

وبينت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تقدم في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

وسيتيح تقرير عن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار، والمقرر صدوره في 13 يونيو حزيران قبل اجتماع البنك المركزي، للمستثمرين وضوحا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1020.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1394.91 دولار.