شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تؤكد جاهزيتها للتعامل مع إعصار "بيبرجوي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الخميس، جاهزية الإمارات للتعامل مع الحالة المدارية "بيبرجوي"، وذلك بعد اجتماع عقد لفريق التقييم المشترك والذي ضم كلًا من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والمركز الوطني للأرصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدة جوانب منها اتخاذ الإجراءات الاستباقية، وجاهزية خطط استمرارية الأعمال، وتقييم الظروف للحالة المدارية، وذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وسلامة المجتمع.



وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر مؤخرًا تقريرًا بشأن إعصار "بيبرجوي" في بحر العرب، أكد خلاله أن دولة الإمارات لن تتأثر خلال الأيام الخمسة القادمة بالحالة المدارية.