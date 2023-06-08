شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد تشكيل "مجلس مكافحة المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، واعتمد خلاله تشكيل "مجلس مكافحة المخدرات" برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يهدف مجلس مكافحة المخدرات إلى التصدي لجلب وتهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز دور الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحة هذه الآفة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات العلاج الطبي والنفسي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع".

واجب وطني

وأضاف "المخدرات بلاء هذا العصر، وسرطان المجتمعات، ووباء يستهدف أعز ما نملك يستهدف الشباب، ومكافحته واجب وطني على كل ولي أمر، وكل مسؤول حكومي وأمني، وتكاتف الجهات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الأمنية والأسر يدًا واحدة هو السد المنيع أمام من يريد الشر بنا وبأبنائنا".



الاستراتيجية الوطنية للرياضة



كما اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي تهدف لزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 71% من السكان، وتطوير أداء النخبة الرياضية الاحترافية، واكتشاف الموهوبين الرياضيين في المدارس، وتحديث منهجية التربية الرياضية المدرسية، وتطوير الاتحادات الرياضية وتطوير قانون الرياضة.

وأكد نائب رئيس الدولة أن "الرياضة هي البديل الأفضل للشباب، وهي الدرع الحصين لصحة المجتمع، وهي السبيل لرفع علم بلادنا في العديد من المحافل الدولية".



وقال: "استعرضنا اليوم في المجلس مجموعة من المبادرات لتبني وتشجيع الشركات والأفراد على استخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء ودعم تحسين جودة الهواء، وتم تكليف فريق عمل لاستكمال دراسة تنظيم انبعاثات الكربون في الدولة قبل إقرارها بشكل عملي من مجلس الوزراء. الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع، ونريد تنمية اقتصادية تراعي الحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة".