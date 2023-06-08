شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة أوروبية تطالب بدمج دائم للاجئين الأوكرانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة حقوق الإنسان الأساسية، إنه يجب على حكومات الاتحاد الأوروبي الإعداد لدمج اللاجئين من أوكرانيا بصورة دائمة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي الصادر في فيينا اليوم الخميس، أنه يجب أن تستهدف إجراءات المساعدات الحالية بصورة أفضل النساء والأطفال، الذين يمثلون أغلبية اللاجئين.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير(شباط) 2022، ومنذ ذلك الحين فر نحو 8.3 مليون شخص من أوكرانيا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن بين هؤلاء، نحو 5.1 مليون شخص يخضعون لحماية مؤقتة، وفقًا لترتيبات خاصة دون الحاجة للتقدم لطلب للجوء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج.



وأشادت الوكالة بحقيقة أنه في بعض الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، يتم تنظيم مسألة إقامة اللاجئين من أوكرانيا من جانب الدولة أو يتم توزيعهم بصورة متوازنة داخل الدولة، كما أشارت إلى أن معظم اللاجئين يعملون في وظائف أقل من مستواهم التعليمي.

ودعت المنظمة لإجراء تحسينات فيما يتعلق بالتدريب على اللغة والاعتراف بمؤهلات الأوكرانيين، كما قالت إنه من المهم دمج الأطفال الأوكرانيين في المدارس ودور الحضانة، وليس فقط مساعدتهم في التطور، ولكن أيضًا السماح لأمهاتهم بالعثور على عمل.