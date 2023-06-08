شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس جنوب إفريقيا يناقش مهمة السلام القارية مع بوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الرئاسة في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إن الرئيس سيريل رامابوسا أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أطلعه فيها على بعثة السلام المرتقبة للقادة الأفارقة إلى روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الرئاسة في بيان "رحب الرئيس بوتين بمبادرة قادة الدول الأفارقة، وأبدى رغبته في استقبال بعثة السلام".



وقال متحدث باسم رامابوسا لرويترز الشهر الماضي، إن من المنتظر أن يزور وفد من قادة الدول الأفريقية في يونيو (حزيران) الجاري، أوكرانيا وروسيا على أمل اقناع الدولتين بوقف الأعمال القتالية، وأضاف أمس الأربعاء أنه لم يتم تحديد موعد بعد.

وذكر البيان أن الرئيسين ناقشا أيضًا القمة الروسية-الأفريقية المقررة نهاية يوليو (تموز) المقبل في سان بطرسبرغ.