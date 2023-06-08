مشروع الموازنة الثلاثية في مهب الخلافات النيابية

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بغداد - ياسين صفوان - ستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في القانون بحسب بيان الوزارة ، الرد جاء مبكرا على اصرار البرلمان الذي ينوي خلق توازن في ابواب الصرف ، فيما وصف نواب البيان بغير الواضح ومن حق البيت التشريعي اجراء المناقلات وفق الدستور .



البيان جاء في وقت يقف البرلمان فيه على بعد ساعات لاقرار الموازنة ، وفي لحظات يتطلع فيها نواب الى عدالة التخصيصات المالية للمحافظات وعدم تحقق العدالة ربما يخلق موقفا رافضا للتصويت على الموازنة .