انت الان تتابع خبر لسبب غير معلن.. منع دخول إعلامية كويتية مشهورة الى لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفيد أن الأمن العام لم يُعلِم السعيد بسبب منعها من دخول لبنان، وأبقى عليها في مطار بيروت حتى صباح اليوم الخميس، حيث عادت إلى بلدها الكويت على متن رحلة جوية لطيران الشرق الأوسط.

وكانت السفارة الكويتية لدى بيروت قد أُبلغت بطريقة غير رسمية بقرار منع مواطنتها من دخول لبنان، الأمر الذي استدعى توجّه القائم بالأعمال الكويتي ليلاً إلى المطار على رأس وفد من السفارة، وقد عرض اصطحاب الإعلامية السعيد إلى السفارة الكويتية ريثما يتمّ توضيح الأمر، إلاّ أنّ جهاز الأمن العام الذي بقي مديره بالإنابة العميد الياس البيسري غائباً عن السمع رفض ذلك.



وكانت قد أُجريت اتصالات مع وزيري الإعلام والداخلية للوقوف على ما حصل، ولكن دون جدوى. علماً أنّ الوزيرين تابعا القضية على نحو حثيث، وبذلا جهداً استثنائياً.

وربطت مصادر بيّن منع السعيد وصدور مذكرة تطويع في حقها بوقت سابق على خلفية مواقفها المناهضة لـ "حزب الله".

