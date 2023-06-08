انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني يُحسم موقفه من حضور جلسة الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث لـ الخليج 365، أن "نواب الحزب الديمقراطي، والى هذه اللحظة، سيحضرون جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة، داخل قبة البرلمان".وأضاف، أن "قرار التصويت على الموازنة المالية سيتخذ قبل ساعة"، مردفاً بالقول: "تم الاتفاق على الغاء بعض التغييرات التي جرت من قبل اللجنة المالية بخصوص حصص إقليم كردستان بمشروع الموازنة خلال إجتماع ائتلاف إدارة الدولة، أمس الاربعاء".

وبشأن التغييرات التي تم الغاءها، بين محمد، أن "النقاط التي تم الغاءها تتمحور حول تصدير النفط من شركة سومو وفتح حساب لواردات نفط الاقليم بإشراف رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، وتخويل رئيس وزراء إقليم كردستان بحق الصرف".

وبين القيادي بحزب بارزاني، أن "النقطة الثانية التي تم الغاءها تتمثل بقطع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، في حالة حصول اختلاف بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس النواب، الخميس، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الموازنة، تم تأجيلها إلى الساعة الثامنة مساء اليوم".

يذكر أن لدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد حددت، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، موعداً للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة، داخل قبة البرلمان.