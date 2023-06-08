انت الان تتابع خبر إصابة منتسب إثر اعتقال تاجر مخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمنى لـ الخليج 365، إنه "بعملية نوعية تكللت بالنجاح بعد نصب كمين خلية الصقور الاستخبارية في البصرة بالتنسيق مع مديرية المخدرات تمكن من القبض على تاجر يعمل بنقل المخدرات بمنطقة جسر الكزيزة".وأشار المصدر الى ان "العملية القبض جاءت بعد مواجهه دامت لمدة نصف ساعة حيث تمكنت من القبض عليه".

وأضاف ان "العملية اسفرت عن إصابة احد المنتسبين نتيجة للمواجهة مسلحة بين الطرفين".

