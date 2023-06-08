شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يلتقى رئيس المجلس القضائي الأردنى ويؤكد على رسوخ علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، محمد الغزو رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز بالمملكة الاردنية الهاشمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي مُستهل اللقاء، رحب محمد الغزو رئيس المجلس القضائي بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة الأصعدة والمستويات ، خاصة على الصعيد القضائي مُشيداً بالتعاون القضائي المصري - الأردني، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في ظل التاريخ القضائي المصري العريق، وخلال اللقاء استعرض محمد الغزو النظام القضائي الاردني واختصاصاته في الدستور الأردني.

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رسوخ العلاقات المصرية الاردنية، مُشيداً بخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، واستعرض مجالات العلاقات المصرية - الأردنية المختلفة ، خاصة في المجالين التشريعي والقضائي في ظل الترابط والتكامل بينهما، كما تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى الرؤى المصرية الأردنية المتطابقة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.